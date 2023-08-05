Anma töreninden men edildiler

İngiliz kraliyet ailesinin 'istenmeyen çifti'nin yine dışlandığı ortaya çıktı. Ülke basınındaki haberlere göre Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün birinci yıldönümü anısına düzenlenen kraliyet ailesi toplantısı için davetiye almadı. 8 Eylül'de Balmoral Kalesi'nde düzenlenecek buluşmada Kral III. Charles'ın annesini anması bekleniyor. O gün, Kral'ın tahta çıkışının da yıldönümü. The Sun'a konuşan bir kaynak kraliyet etkinliğiyle ilgili Sussex Dükü ve Düşesi'ne "herhangi bir şekilde ulaşılmadığını" söyledi. Prens Harry ve eşi kraliyet görevlerinden çekildiği açıklamıştı.