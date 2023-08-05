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Giriş Tarihi: 6.8.2023

Anma töreninden men edildiler

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Anma töreninden men edildiler
İngiliz kraliyet ailesinin 'istenmeyen çifti'nin yine dışlandığı ortaya çıktı. Ülke basınındaki haberlere göre Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün birinci yıldönümü anısına düzenlenen kraliyet ailesi toplantısı için davetiye almadı. 8 Eylül'de Balmoral Kalesi'nde düzenlenecek buluşmada Kral III. Charles'ın annesini anması bekleniyor. O gün, Kral'ın tahta çıkışının da yıldönümü. The Sun'a konuşan bir kaynak kraliyet etkinliğiyle ilgili Sussex Dükü ve Düşesi'ne "herhangi bir şekilde ulaşılmadığını" söyledi. Prens Harry ve eşi kraliyet görevlerinden çekildiği açıklamıştı.

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Anma töreninden men edildiler
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