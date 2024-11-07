Anne katiline müebbet hapis

Bağcılar'da annesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ali Sayan, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bağcılar'da 25 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen korkunç olayda Ali Sayan (28) annesi Havva Sayan'ı (58) 13 yerinden bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra annesinin ellerini, ayaklarını ve kafasını kesmişti. Sanık Sayan annesinin kafasını çevredeki insanlara gösterdikten sonra balkondan aşağı atmıştı. Tutuklu sanık Ali Sayan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık Ali Sayan ise SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada son sözü sorulan sanık, "Ben olayı bilerek yapmadım" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Ali Sayan'ın 'üstsoydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan' ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.