YUFKALARI FAZLA ISLATMAYIN

Çıtır börek hazırlarken en önemli ayrıntılardan biri sos miktarı. Yufkaların arasına sos sürülmesi lezzet ve doku açısından önemli olsa da fazla sıvı kullanılması yufkanın ağırlaşmasına ve istenen kıtırlığın azalmasına neden olabilir.