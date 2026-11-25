Böreğin çıtır olmasında yalnızca iç harcın değil, yufkaların hazırlanış şeklinin de etkisi bulunuyor. Farklı tariflerde yufka katlarının arasına yağ, tereyağı veya çeşitli soslar sürülerek katmanların birbirinden ayrılması ve kızarması sağlanıyor.
Çıtır börek hazırlarken en önemli ayrıntılardan biri sos miktarı. Yufkaların arasına sos sürülmesi lezzet ve doku açısından önemli olsa da fazla sıvı kullanılması yufkanın ağırlaşmasına ve istenen kıtırlığın azalmasına neden olabilir.
Bu nedenle yufkanın her tarafını kaplayacak şekilde ancak fazla miktarda olmayacak biçimde soslamak, anne usulü böreklerde tercih edilen yöntemlerden biri.
Bazı geleneksel tariflerde yufkaların arasına eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürülüyor. Anne usulü çıtır börek tariflerinde de bu yönteme yer veriliyor.
Tereyağı böreğe aroma kazandırırken yağın yufka katları arasında kullanılması, pişirme sırasında daha belirgin katmanlı bir yapı elde edilmesine yardımcı oluyor.
Hazırlanan böreğin doğrudan soğuk fırına verilmesi yerine önceden ısıtılmış fırında pişirilmesi tariflerde sık kullanılan bir yöntem. Anne usulü çıtır börek tariflerinden birinde de böreğin önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilmesi öneriliyor.
Fırının sıcak olması, yufkanın daha kontrollü şekilde kızarmasına ve böreğin dış yüzeyinin altın rengini almasına yardımcı oluyor.
Aslında anne usulü böreğin sırrı tek bir malzemeden ziyade yufkanın doğru hazırlanması, sosun ölçülü kullanılması, yağın dengeli dağıtılması ve böreğin sıcak fırına verilmesi gibi birkaç küçük ayrıntının bir araya gelmesinde yatıyor.