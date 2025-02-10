Anne vahşeti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan 3 çocuğunun bileklerini kesti. Çocuklardan 2'si hayatını kaybederken, 1'i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Olay, dün saat 12.00 sıralarında Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Serpil Altınok Dereci, henüz bilinmeyen nedenle evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.'nin (12), bileklerini kesti. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan A.B.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan A.B.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Serpil Altınok Dereci, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi evde ve çevresinde araştırma yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında eve gelen ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Afra Sümeyye Dereci ile Muhammet Ali Dereci'nin cansız bedenleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Çocuklarını öldüren Dereci'nin kız kardeşinin eşi Mehmet Altuğ, Dereci'nin rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığını belirterek, "İlaçlarını kesmiş, bizim de haberimiz yok. Gayet mutlulardı, çocuklarına düşkündü. Cinnet getirmiş. Kendisiyle de görüştük, şu an bilinci yerinde değil. Kendini dahi tanımıyor. Çocuklarından biri bedensel engelliydi. Eşi olay yaşandığında işyerindeymiş. Büyük kızı olay sırasında babasını aramış" dedi. Ailenin komşusu Nevzat Çetin ise, "Kapıda çocuğun birini gördük, bileği kesilmiş. İki çocuk yatıyordu. Görünce kendimi kaybettim" dedi.