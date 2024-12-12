Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Olay, Cebike Mahallesi'nde bulunan TOKİ Yeni Konutları GB11 blok, ikinci katta yaşandı. Aileye yakınları ulaşamayınca, polisi aradı, Ailenin kaldığı dairenin kapısı polis eşliğinde çilingirle açıldı. Ekipler kapısını açtıkları evde korkunç bir manzarayla karşılaşıldı. 112 Acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişilik Kökçü ailesinden Anne Kader Kökçü (35), çocukları İsmail Ege Kökçü (5), Elif Bilge Kökçü (12) ve Yiğit Efe Kökçü'nün (14) hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Bitkin halde bulunan Baba Emrah Kökçü'nün sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Eşini ve çocuklarını kaybeden Emrah Kökçü'nünde durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde gerekli incelemeler ve tahkikatını sürdürürken, doğalgaz ekipleri de konutlardaki gaz kaçağı olup olmadığını araştırarak ölçümler yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.