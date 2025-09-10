Anne ve 5 yaşındaki kızı evde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir anne ile 5 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu. Bir apartmanın üçüncü katından yayılan kötü kokudan şüphelenen Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak sakinleri dün durumu polise bildirdi. Kapıyı kırarak daireye giren polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Dursune Bilgili (50) ve Havva Nur Anzerli'nin (5) cansız bedenleriyle karşılaştı. Yaklaşık 8-10 gün önce öldükleri değerlendirilen anne ile kızının vücudunda ok sayıda bıçak darbesi olduğu belirtildi. Eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili'nin 16 yaşındaki oğlunun ise yaklaşık 10 gündür mahallede görülmediği belirtildi. Kayıp çocuğu arayan ve cinayet ihtimali üzerinde duran polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.