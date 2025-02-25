Anne ve babasına kurşun yağdırdı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşayan ve 2 yıldır psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M. Ateş (25), dün sabah saatlerinde evde annesi ve babasıyla bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen M. Ateş, üzerindeki tabanca ile annesi Fener Ateş (70) ve babası Necat Ateş'e (73) defalarca ateş etti. Yaşlı çift kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen ekipler, anne Fener Ateş'in öldüğünü belirlerken, ağır yaralı baba Necat Ateş de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M. Ateş ise olayda kullandığı silahıyla polise teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Bu arada İzmir'in Kınık ilçesinde 25 yaşındaki şüpheli A.M. kahvehane önünde tartıştığı babası Metin Malgaz'ı (47) tabancayla vurarak öldürdü.