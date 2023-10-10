Anne ve babasını öldüren katil zanlısı evlat: ’Arkadaşlarım beni gaza getirdi, o yüzden yaptım’

Çoban, "Bunu Allah emretti ben de yaptım. Arkadaşlarımdan başka bir olay nedeniyle tabanca aldım. Beni gaza getirdiler o yüzden yaptım. Olaydan bir gün önce kız isteme meselesi yüzünden babamla telefonda tartıştık. Bana 'Seni evlatlıktan reddederim' dedi ve bu bana çok dokundu. Bana silahı temin eden arkadaşlarımdan da şikayetçiyim" dedi.