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Giriş Tarihi: 10.10.2023 13:21 Son Güncelleme: 10.10.2023 13:34

Anne ve babasını öldüren katil zanlısı evlat: 'Arkadaşlarım beni gaza getirdi, o yüzden yaptım'

Konya'nın Çumra ilçesinde babası Hüseyin (55) ve annesi Mürüvvet Çoban'ı (51), tabanca ile öldüren Mücahit Çoban (26) ilk kez hakim karşısına çıktı. Çoban, mahkemedeki ifadesinde herkesi şaşırtarak, “Allah emretti bende yaptım. Tabancayı başka bir olay nedeniyle arkadaşlarımdan aldım. Arkadaşlarım beni gaza getirdiler, o yüzden oldu” diyerek kendini savundu.

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Anne ve babasını öldüren katil zanlısı evlat: ’Arkadaşlarım beni gaza getirdi, o yüzden yaptım’

Geçtiğimiz 1 Haziran'da Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesinde yaşanan olayda, imam Hüseyin ve eşi Mürüvvet Çoban, kızları tarafından evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, eve girip çıktığı tespit edilen çiftin oğulları Mücahit Çoban'ı gözaltına aldı. Çoban, ifadesinde anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı evlat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞLARIM BENİ GAZA GETİRDİ

Mücahit Çoban hakkında 'Üst soy akrabayı öldürmek' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenip, dava açıldı. Katil zanlısı evlat Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mücahit Çoban savunmasında arkadaşlarının kendisini gaza getirdiğini ileri sürdü.

Çoban, "Bunu Allah emretti ben de yaptım. Arkadaşlarımdan başka bir olay nedeniyle tabanca aldım. Beni gaza getirdiler o yüzden yaptım. Olaydan bir gün önce kız isteme meselesi yüzünden babamla telefonda tartıştık. Bana 'Seni evlatlıktan reddederim' dedi ve bu bana çok dokundu. Bana silahı temin eden arkadaşlarımdan da şikayetçiyim" dedi.

Duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.

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Anne ve babasını öldüren katil zanlısı evlat: 'Arkadaşlarım beni gaza getirdi, o yüzden yaptım'
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