Anne ve babasını öldürüp aynı silahla intihar etti

Kaş ilçesinde bir ailede yaşanan olayda anne, baba ve oğul hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Ova Mahallesi'nde İbrahim K.'nin, henüz bilinmeyen bir nedenle babası Nasuh K. ile annesi Hatice K.'ye silahla ateş açtığı, ardından kendi hayatına son verdiği belirtildi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim K. ile Nasuh K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice K. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. Acı haberin ardından diğer aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör