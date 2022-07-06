Anne ve kardeşlerini katletmişti... Ölüm haberi geldi

Kan donduran olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Orak ve kardeşleri Esra Orak işe Yasin Orak arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerilimin yükselmesiyle tartışma da kontrolden çıktı. Silahına sarılan Ömer Orak'ı fark eden anne Nuray Oran tarafları ayırmaya çalışırken, silahlı oğlunun tabancasından çıkan kurşunlar kızı Esra ve oğlu Yasin'i hedef aldı. Aynı silah Nuray Orak'ın da canını aldıktan sonra anne katil oğul telefonuna sarılıp akrabasını aradı. "Ağabey ben ailemi öldürdüm şimdi de intihar edeceğim gelir misin. Anahtar doğalgazın üzerinde" dedikten sonra katliamı gerçekleştirdiği silahı kendine doğrultup intihara kalkıştı.

O DA ÖLDÜ

Silahla kendini vuran Ömer Orak ağır yaralandı. Silah sesleriyle irkilen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayati fonksiyonları devam ettiği belirlenen Ömer Orak'ı hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Orak'ın doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hasta yatağından canlı olarak kurtulamadığı öğrenildi.