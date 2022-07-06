Haberler Yaşam Haberleri Anne ve kardeşlerini katletmişti... Ölüm haberi geldi
Giriş Tarihi: 6.7.2022 10:53

Anne ve kardeşlerini katletmişti... Ölüm haberi geldi

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Anne ve kardeşlerini katletmişti... Ölüm haberi geldi

İstanbul Esenyurt'ta kardeşleriyle tartışma yaşayan Ömer Orak, belindeki silahla iki kardeşini ve kendilerini ayırmaya çalışan annesini öldürdü. Katliamın ardından akrabasını arayan Orak "Ağabey ben ailemi öldürdüm" diyerek intihar teşebbüsünde bulundu. Dehşet saçtığı silahla kendini ağır yaralayan Ömer Orak hastanede son nefesini verdi.

Kan donduran olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Orak ve kardeşleri Esra Orak işe Yasin Orak arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerilimin yükselmesiyle tartışma da kontrolden çıktı. Silahına sarılan Ömer Orak'ı fark eden anne Nuray Oran tarafları ayırmaya çalışırken, silahlı oğlunun tabancasından çıkan kurşunlar kızı Esra ve oğlu Yasin'i hedef aldı. Aynı silah Nuray Orak'ın da canını aldıktan sonra anne katil oğul telefonuna sarılıp akrabasını aradı. "Ağabey ben ailemi öldürdüm şimdi de intihar edeceğim gelir misin. Anahtar doğalgazın üzerinde" dedikten sonra katliamı gerçekleştirdiği silahı kendine doğrultup intihara kalkıştı.

O DA ÖLDÜ

Silahla kendini vuran Ömer Orak ağır yaralandı. Silah sesleriyle irkilen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayati fonksiyonları devam ettiği belirlenen Ömer Orak'ı hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Orak'ın doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hasta yatağından canlı olarak kurtulamadığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Ödeme takvimi açıklandı: Temmuz emekli memur zam farkları ne zaman ödenecek?
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 TL'yi buldu: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? 2022 Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu!
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak ve kimler alabilir?
Memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek, hangi tarihte? Temmuz Zamlı memur ve emekli maaşları 2022 ödeme takvimi netleşti!
Emekli maaş zammı hesaplama tablosu ortaya çıktı! Temmuz 2022 emekli zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu?
Son dakika: Diploma yırtmalı provokasyonun sır perdesi aralandı! O doktor ve kardeşleri FETÖ okulunda yetişmiş
Son dakika: 3600 ek gösterge, asgari ücret ve Temmuz zamlarından sonra AK Parti'den 3 önemli adım: Tarih belli oldu
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Temmuz ayı 2022 E devlet Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne ve kardeşlerini katletmişti... Ölüm haberi geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA