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Giriş Tarihi: 16.9.2022 10:43 Son Güncelleme: 16.9.2022 10:48

Antalya'da fuhuş operasyonu: Anne ile kızı kurtarıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yabancı uyruklu anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 3 kişi tutuklanırken, Özbekistan uyruklu anne N.N. ve kızı A.N. kurtarıldı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da fuhuş operasyonu: Anne ile kızı kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı uyruklu anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 3 kişi tutuklanırken, Özbekistan uyruklu anne N.N. ve kızı A.N. kurtarıldı. Manavgat ilçesi Çolaklı mahallesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; yabancı uyruklu kadınların bir araç içerisinde zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi elde edildi. İhbar üzerine şüpheli B.B. ve A.K. (Kadın) isimli şahısların kullanmakta olduğu araç, otelden yabancı uyruklu kadınları alıp çıkış yaptığı esnada Jandarma ekiplerince durdurularak kimlik/pasaport kontrolü yaptı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Zorla çalıştıkları tespit edilen Özbekistan uyruklu N.N. ile kızı A.N. isimli şahıslar görevli jandarma personeli tarafından kurtarıldı. Yapılan araştırma sonucu suça iştirak ettiği tespit edilen şüpheli Ö.Ş. isimli şahıs da ayrıca yakalandı. B.B. ile A.K. ve Ö.Ş. İsimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine sevk edildi. Zorla çalıştıkları tespit edilen ve Jandarma ekiplerince kurtarılan kadınlar ise Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Antalya'da fuhuş operasyonu: Anne ile kızı kurtarıldı
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