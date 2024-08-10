Anne ve kızına sokak ortasında dehşeti yaşattı!

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemder Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre tekel bayi işleten Muhammet Adam (34) gönül ilşkisi yaşadığı ileri sürülen Raziye Hekim (34) ile tartışma yaşadı. Bunun üzerine sinirlenen Adam, otomobilinin bagajından çıkardığı tüfekle Raziye Hekim ve kızı Nazlı Hekim'i (23) herkesin gözü önünde bacaklarından vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralı anne ve kızı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Muhammet Adam da polis ekiplerince gözaltına alındı.

DEHŞET KAMERADA

Öte yandan olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde otomobilin bagajından tüfeği çıkartan Muhammet Adam'ın anne ve kızının yapma demesine rağmen ateş ederek ikisini de vurduğu görülüyor.