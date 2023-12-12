Konya’da soba faciası: Anne hayatını kaybetti, kızı yaralandı

Merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Bağlantı sokakta bulunan 3 katlı bir binanın 2'nci katında oturan Ay ailesine ulaşamayan yakınları şüphelenip adrese gitti. Ailenin diğer kızı, kayınpederi ile birlikte gittikleri adreste kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi. Çilingir yardımıyla girilen evde anne Zübeyde ve kızı Hümeyra Ay hareketsiz halde bulundu.

Dışarda hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası annenin hayatını kaybettiği tespit edildi. Durumu ağır olduğu belirlenen kızı Hümeyra ise Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk incelemelerde, evde yoğun kömür kokusunun olduğu ve sıcak olan sobanın havalandırma deliklerinin kapalı olması nedeniyle anne ve kızının içeriye sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Soruşturma sürüyor.