Anne ve kızını vurup, canına kıydı

Olay, saat 21.30 sıralarında Akhisar ilçesi Ragıpbey Mahallesi 158. Sokak Hilal Üst geçidi yakınında meydana geldi. Veysel Mızrak, park halindeki otomobilinin yanında beklerken, yoldan geçen sevgilisi Meliha Uludağ (47) ve kızı Cansu Dönmez (20) ile tartıştı. Mızrak, belinden çıkardığı tabanca ile iki kadına art arda ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığıldı. Veysel Mızrak daha sonra aynı tabanca ile kendisini başından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel Mızrak ve Meliha Uludağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Cansu Dönmez ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kız da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.