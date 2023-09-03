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Giriş Tarihi: 3.9.2023

Anne ve kızını vurup, canına kıydı

Manisa’da yaşayan Veysel Mızrak (47) sokakta tartıştığı sevgilisi Meliha Uludağ’ı (47) ve kızı Cansu Dönmez’i (20) silahla vurarak öldürdü. Mızrak aynı silahla intihar etti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Anne ve kızını vurup, canına kıydı
Olay, saat 21.30 sıralarında Akhisar ilçesi Ragıpbey Mahallesi 158. Sokak Hilal Üst geçidi yakınında meydana geldi. Veysel Mızrak, park halindeki otomobilinin yanında beklerken, yoldan geçen sevgilisi Meliha Uludağ (47) ve kızı Cansu Dönmez (20) ile tartıştı. Mızrak, belinden çıkardığı tabanca ile iki kadına art arda ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığıldı. Veysel Mızrak daha sonra aynı tabanca ile kendisini başından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel Mızrak ve Meliha Uludağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Cansu Dönmez ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kız da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

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Anne ve kızını vurup, canına kıydı
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