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Giriş Tarihi: 26.4.2025 22:56 Son Güncelleme: 26.4.2025 22:56

Anne ve kızının ölümünde ihmali bulunan dört kişi tutuklandı

Osmaniye’de sulama kanalında elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki Özlem Üstün ile onu kurtarmak isteyen annesi Cennet Üstün'ün (37) yaşamını yitirmesi olayında kusurları bulunması nedeniyle gözaltına alınan 9 doğalgaz çalışanından 4’ü tutuklanırken, 5’ine adli kontrol şartı uygulandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Anne ve kızının ölümünde ihmali bulunan dört kişi tutuklandı

Anne ve kızını hayattan koparan olay 23 Nisan'da Toprakkale ilçesinde meydana geldi. Evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen Özlem Üstün elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Üstün de akıma kapıldı. Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını yitirdi. Anne ve kız yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmada doğalgaz altyapısı için gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında sulama kanalından demir boru içerisinden geçirilen elektrik kablosunun izolasyonunun zarar görmesi ve kabloların açığa çıkması sonucu meydana geldiği belirlendi. Olayın ardından 9 doğalgaz firmasının çalışanı gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklanırken, 5 kişiye adli kontrol cezası verildi.

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Anne ve kızının ölümünde ihmali bulunan dört kişi tutuklandı
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