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Giriş Tarihi: 9.9.2023 00:35

Anneden tacizciye meydan dayağı: Tekme ve sopalarla dövüldü

Kocaeli Kartepe İlçesinde meydana gelen olayda, yaşı küçük kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, kızın annesi ve akrabalarının yanı sıra çevrede bulunanlar tarafından linç edilerek polise teslim edildi.

ABBAS ÇAKAR
Anneden tacizciye meydan dayağı: Tekme ve sopalarla dövüldü

Kartepe İlçesi İstasyon Mahallesi, akşam saatlerinde fena karıştı. Edinilen bilgi ve iddialara göre olay şu şekilde gelişti; Bölgede ikamet eden 15 yaşındaki bir kız çocuğuna temaslı tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, kızın annesi ve bir akrabası tarafından fark edildi.

Tacizde bulunan kişiyi yakalayan anne ve yanındakiler, tekme, yumruk ve sopalar ile darp ettikten sonra, polsi ekiplerine teslim etti.

TEKME VE SOPALARLA DÖVÜLDÜ

İddialara göre henüz 15 yaşında bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen kişi, kızın annesi ve akrabaları tarafından yakalandı. Art arda darbeler ile yere düşürülen kişi, daha sonra çevrede bulunanlar tarafından tekmelenmeye ve sopalar ile dövülmeye başlandı.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Tacizci, kızın annesi, teyzesi ve bir erkek akrabasının yanı sıra, çevredekiler tarafından darp edildi.

Olayın polise yansıması sonrası yeni detaylar ortaya çıktı. Yaşanan olayın aylar öncesindeki bir kız kaçırma meselesinden kaynaklandığıı öğrenildi. Anne ve yanındakilerin, taciz iddiasında bulundukları kişiyi polis ekiplerine teslim ettiği öğrenildi.

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Anneden tacizciye meydan dayağı: Tekme ve sopalarla dövüldü
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