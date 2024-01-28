Anneler de üniversiteli oldu

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) işbirliği ile hayata geçirilen Anne Üniversitesi projesi onlarca kadına ulaştı. Belediyenin ulaşım desteği sağladığı, genellikle çocukları üniversitede okuyan kadınlar, kampüse gelerek akademisyenlerden, hem aile, sağlık, iletişim gibi alanlarda derslere katılıyor hem de kampüs hayatını deneyimliyorlar. Haftanın 3 günü gerçekleşen eğitimlerin sonunda katılımcılara kep giyme ve mezuniyet töreni de yapılacak.Katılımcılardan Çiğdem Elban (45), "Dolu dolu bir program oluyor. Çocuk gelişimi aile içi iletişim gibi konularda eğitim alıyoruz. Çok keyifli geçiyor" dedi. Projede değerler eğitimi üzerine ders veren Prof. Dr. Ahmet Yayla, "Farklı sosyal çevrelere girmelerini ve kendilerini değerli hissetmelerini önemsiyoruz. Aileye dokunmak anne ve kadından başlıyor" ifadelerini kullandı.