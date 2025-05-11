Anneler günü hediyesi bu kez gökten düştü

Tunceli'de yaşayan 85 yaşındaki Fehime Ekici'nin evinin bahçesine göktaşı olduğu düşünülen cisim düştü. Ekici, "Anneler Günü hediyesi" dedi. Çemişgezek ilçesine bağlı Arpaderen köyünün Doruk mezrasında yaşayan Fehime Ekici (85), evinin penceresinden yağmurun yağışını izlerken, bahçeyebir alev topunun düştüğünü görünce, durumu akşam eve gelen oğlu Fahri Ekici'ye anlattı. Bahçeyi kontrol eden Fahri Ekici, yaklaşık 20 kiloluk, göktaşı olduğunu değerlendirdiği bir cisim buldu. Cismi analize gönderen Fahri Ekici, "Düştüğü yerde çukur oluşturmuş. En büyük parçası yaklaşık 3.5 kilogram. Normal taşlardan daha ağır. Analize sonuçlarını bekliyoruz" dedi. Fehime Ekici ise, "Anneler Günü hediyemiz, bu kez gökten yağdı" diyerek espri yaptı.