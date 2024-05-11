Anneler Günü tarihçesi ve önemi: Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor?

Anneler Günü, bizleri dünyaya getirip yetiştiren annelerimizin bu özel gününde onları anmak, güzel sözlerle ve çeşitli hediyelerle onları mutlu etmek için eşsiz bir fırsattır. Bu günde annelerini, eşlerini ve aile büyüklerini onurlandırmak isteyenler olduğu kadar bu günün tarihine ilişkin araştırma yapanlar da bulunmaktadır. Bu noktada Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor sorusu cevap arıyor. İşte Anneler Günü tarihçesi ve önemi hakkında detaylar…
Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.
1907 yılında Ana Jarvis isminde bir kadın, Ulusal bir Anneler Günü için kampanya başlattı. Jarvis ve destekçileri Anneler Gününün kutlanması için dilekçe yazdılar.
Dilekçelere 1911'de olumlu dönüş yapıldı ve her yerde Anneler günü kutlanmaya başladı. Woodrow Wilson, 1914'te resmi olarak Anneler Günü'nü ulusal tatil ilan etti. Böylelikle de Anneler Günü, her yıl mayısın ikinci pazarında kutlanmaya başlandı.
Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.
Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanmıştır.