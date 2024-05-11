Haberler Yaşam Haberleri Anneler Günü tarihçesi ve önemi: Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor?
Giriş Tarihi: 11.5.2024 10:20 Son Güncelleme: 11.5.2024 10:22

Anneler Günü tarihçesi ve önemi: Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor?

Ülkemizde pek çok ülkede olduğu gibi mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü geldi çattı. Bu özel günün anlamı ve önemi çok büyük olsa da ortaya çıkış hikayesi merak ediliyor. Özel günlerin tarihçesine ilişkin inceleme yapanlar Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor sorusuyla araştırma yapıyor. İşte Anneler Günü tarihçesi ve önemi…

Anneler Günü tarihçesi ve önemi: Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor?

Anneler Günü, bizleri dünyaya getirip yetiştiren annelerimizin bu özel gününde onları anmak, güzel sözlerle ve çeşitli hediyelerle onları mutlu etmek için eşsiz bir fırsattır. Bu günde annelerini, eşlerini ve aile büyüklerini onurlandırmak isteyenler olduğu kadar bu günün tarihine ilişkin araştırma yapanlar da bulunmaktadır. Bu noktada Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor sorusu cevap arıyor. İşte Anneler Günü tarihçesi ve önemi hakkında detaylar…

Anneler Günü Tarihçesi

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü İlk Nasıl Ortaya Çıktı?

1907 yılında Ana Jarvis isminde bir kadın, Ulusal bir Anneler Günü için kampanya başlattı. Jarvis ve destekçileri Anneler Gününün kutlanması için dilekçe yazdılar.

Dilekçelere 1911'de olumlu dönüş yapıldı ve her yerde Anneler günü kutlanmaya başladı. Woodrow Wilson, 1914'te resmi olarak Anneler Günü'nü ulusal tatil ilan etti. Böylelikle de Anneler Günü, her yıl mayısın ikinci pazarında kutlanmaya başlandı.

Anneler Günü Ne Zaman Kutlanıyor?

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

Türkiye'de Anneler Günü İlk Ne Zaman Kutlandı?

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanmıştır.

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Anneler Günü tarihçesi ve önemi: Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor?
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