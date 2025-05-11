Anneler Günü’nde Şehit Anneleri Şehitliğe koştu

Evlatları vatan uğruna şehit düşen annelerin acısı, Anneler Günü'nde daha da katlanıyor. Evlatları kendilerine gelemeyince çiçek alıp onların mezarları başına giden şehit anneleri buruk anneler günün şehitlikte onlara dua ederek geçirdi. Van'ın Gürpınar İlçesi'nde terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlar sırasında askeri aracın kaza yapması sonucu 2016 yılında 26 yaşında iken şehit olan Uzman Çavuş Fırat Kılıç'ın annesi "Evladım bana gelemedi ben ona çiçekler aldım geldim. Her anneler gününü burada evladımın yanında geçiriyorum" dedi.

OĞLUM BANA GELEMEDİ BEN ONA GELDİM

Erzincan'da şehitlik her anneler gününde olduğu gibi bu anneler gününde de şehit evlatlar annelerini ağırladı. Hüzünlü ve buruk bir anneler günü yaşayan şehit anneleri kendilerine gelemeyen evlatlarının yanına şehitliğe ziyarete gittiler. Şehit annesi Azime Kılıç, elinde çiçeği ve Kur'an-ı Kerim ile şehitliği ziyaret etti. Şehit annesi Kılıç, oğlum bana gelemedi ben ona geldim" dedi.

Şehitliğe Baba, Özal Kılıç, Oğlu Murat Kılıç ve torunları ile gelen Şehit Annesi Azime Kılıç; Anneciğin babacığın da bilirler mertebenin büyüklüğünü. Keyfinin bol, rahatının yerinde olduğuna imanları tamdır. Lâkin onlar seni dünya gözü ile bir daha göremeyecek olmalarına yanmaktadırlar. Senin özlemine ağlarlar."