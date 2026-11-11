Annelerine sürpriz yapmak isterken mutfağı yaktılar: Korku dolu anlar kamerada

ANNESİNE SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİ

İddiaya göre, anneleri işteyken okuldan eve gelen 10 yaşındaki Hayrunnisa, annesine sürpriz yapmak amacıyla yemek hazırlamak istedi. Ocağa yağ koyan çocuk, daha sonra televizyon izlemek için odaya geçti. Ocakta unutulan yağın alev almasıyla yangın çıktı.

Annelerine sürpriz için yemek yaptıkları sırada yangın çıktı: Çocukların paniği böyle görüntülendi