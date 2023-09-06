Annemi arayacağım diyerek cep telefonunu aldı: Banka hesabını boşalttı!





DURUMU FARK EDİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir süre sonra hesabını kontrol eden ve parasının eksik olduğunu fark eden Oğuzhan A., dolandırıldığını fark ederek güvenlik kamerası görüntüleri ile polise başvurdu. Oğuzhan A.'nın şikayetiyle harekete geçen polis ekipleri, Sefa Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.