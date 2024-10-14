Annesini önce bıçakladı, sonra bastonla boğdu!

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 2 çocuk babası Haceli A. (45) eşine hakaret ettiğini öne sürdüğü annesini Nimet Araz'ı (75) önce bıçaklayıp ardından bastonla boğarak öldürdü. Olay sonrası polisi arayarak "Annemi öldürdüm" diye kendisini ihbar eden katil zanlısı gözaltına alındı.

BIÇAK KIRILINCA

Olay Tufanbeyli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çiftçilik yapan Haceli A. annesi Nimet Araz ile eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cinnet getiren Haceli A., annesini bıçakladı. Öfkeli evlat bıçağın kırılması üzerine, yaralı annesini bastonla boğarak öldürdü.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM"

Katil zanlısı Haceli A., daha sonra 112'yi arayıp annesini öldürdüğü ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Katil zanlısının sorgusu devam ediyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.