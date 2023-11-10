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Giriş Tarihi: 10.11.2023 16:51 Son Güncelleme: 10.11.2023 16:54

Annesinin cenazesinin bulunduğu cenaze aracını kaçırdı

Osmaniye’de içinde annesinin cenazesinin bulunduğu cenaze aracını defin esnasında mezarlıktan kaçıran şahıs, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yakalandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Annesinin cenazesinin bulunduğu cenaze aracını kaçırdı

Osmaniye Asri Mezarlıkta defnedilmek için bekletilen Hacer K.'nin cenazesinin bulunduğu cenaze aracı oğlu tarafından kaçırıldı. Anahtarı üzerinde bulunan cenaze aracına binen ve mezarlıktan kaçıran şahısı yakalamak için emniyet güçleri yol güzergahlarında çalışma başlattı. Cenaze aracıyla Pazarcık ilçesine gelen ve Adıyaman'ın Gölbaşı istikametine doğru yoluna devam eden arcı durdurmak üzere Pazarcık Jandarma arama noktasında kapan kuruldu. Jandarmanın dur ihtarına ve kurulan kapana rağmen şahıs yoluna devam etti.

Lastikleri patlayan araçla cant üzerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine kadar gelen şahsı yakalamak üzere yolda kapan kuran Gölbaşı Jandarma ekipleri Gölbaşı ilçesi Çatalağaç mevkiinde aracı durdurmayı başardı. Şahsın hareketlerinden şüphelenen güvenlik güçleri durumu bomba imha ekibine bildirdi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Jandarmaya ait Beyaz isimli bomba arama köpeği araçta inceleme yaptı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramanın ardından olay yerinden emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

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Annesinin cenazesinin bulunduğu cenaze aracını kaçırdı
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