Annesinin cesediyle 14 gün yaşadı! Sözleri herkesi şaşırttı!





Yaşanan ölüm olayı ile birlikte sır perdesi de aralandı. Hayatını kaybeden Ayten M. ve ailesinin bundan 7-8 yıl kadar önce Balıkesir'in turistik bölgelerinden biri olan Kazdağı eteklerinde bir evleri olduğu ve ailesi ile burada yaşadıkları öğrenildi. Ailenin babasının 4 yıl önce ani rahatsızlık dolayısı ile hayatını kaybetmesinin ardından aile Balıkesir il merkezine yerleşti. Ailenin tek oğlu Ş.M. ise araç alım satımı yapan bir galeri açarak ticaret ile uğraştı. Aynı zamanda Edremit ilçesinde de bir pet-shop açan aile, bu şekilde hayatlarını sürdürdü. Şüpheli Ş.M.'nin daha sonra uyuşturucu batağına sürüklendiği işyerlerini kapattığı öğrenilirken, olayın yaşandığı günde de polise cevap olarak 'Annem uyuyor' demesinin temelinde yaşanan psiklolojik sorunlar dolayısı ile uyuşturucu kullanımı olduğu iddia edildi...