29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan Annesinin de babasının da kan grubu 0 RH+ olan birinin kan grubu hangisi olabilir? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.
İşte Milyoner soru ve yanıtları;
SORU: Annesinin de babasının da kan grubu 0 RH+ olan birinin kan grubu hangisi olabilir?