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Giriş Tarihi: 29.10.2023 23:41 Son Güncelleme: 29.10.2023 23:41

Annesinin de babasının da kan grubu 0 RH+ olan birinin kan grubu hangisi olabilir?

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ekrandaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmada 5 Milyon Türk Lirası büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar doğru seçeneği bilmeye çalıştı. Öte yandan az önce Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Annesinin de babasının da kan grubu 0 RH+ olan birinin kan grubu hangisi olabilir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan soru ve cevabı.

Annesinin de babasının da kan grubu 0 RH+ olan birinin kan grubu hangisi olabilir?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan Annesinin de babasının da kan grubu 0 RH+ olan birinin kan grubu hangisi olabilir? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;

SORU: Annesinin de babasının da kan grubu 0 RH+ olan birinin kan grubu hangisi olabilir?

SEÇENEKLER

A- A Rh-
B- AB Rh-
C- 0 Rh- (CEVAP)
D- AB Rh+

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Annesinin de babasının da kan grubu 0 RH+ olan birinin kan grubu hangisi olabilir?
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