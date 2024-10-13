Annesinin gözleri önünde mezarlıkta intihar etti

Duymadık Köyündeki aile mezarlığında öğlen saatlerinde yaşanan intihar girişimi sonrası entübe bir şekilde Gümüşhane Devlet Hastanesine getirilen F.A.'nın genel sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'da bir fabrikada çalışan ve memleketi Gümüşhane'ye birkaç gün önce gelen F.A. bu gün tekrar İstanbul'a dönecekti.



Köyden ayrılmadan son olarak aile mezarlığını ziyaret etmek isteyen F.A.'ya annesi de eşlik etti. Mezarlığa girer girmez silahını çıkarıp başına dayayan F.A.'nın annesinin gözleri önünde intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken F.A.'nın bir süredir ruhsal problemler yaşadığı bilgisine ulaşıldı.