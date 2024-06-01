Antakya Medeniyetler Korosu, depremden sonra moral oldu

Bahçelievler Belediyesi dün akşam Milli Egemenlik Parkı'nda müzikseverleri Antakya Medeniyetler Korosu ile buluşturdu. 6 Şubat'ta yaşanan depremden görüntülerin de yer aldığı konserde, vefat edenlerin fotoğrafları ekrana yansıtıldı. konsere Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda kişi katıldı.

Bahadır, "Medeniyetler Korosu Antakya'nın çok farklı moziklerini ve rengini gösteren bir koro. Bu koro özellikle depremden sonra Antakya'ya moral oldu bir nebze su oldu. Orkestra şefimiz daha önce de kalbimize dokunup bizi ağlatmıştı. Şu an bulunduğumuz Milli Egemenlik Parkı'nı da revize derek çok güzel oyun alanları kurduk. Asıl önceliğimiz kentsel dönüşüm. Deprem ne zaman gelir belli olmaz. Herkesten ricam küçük evlerden çıkalım küçük de, Japonya gibi 40 metrekare ev de olsa sağlam evlere geçelim ki bir daha aynı acıları yaşamayalım diyorum" dedi.

DEPREM ZAMANINA GERİ DÖNDÜK ŞARKILARDA

Emine Mutlu da, "Çok güzel bir etkinlik, çok duygulandım. Ben burada oturuyorum bu tarz etkinlikler hep düzenleniyor. Deprem zamanına geri döndük şarkılarda" dedi.

Murat Akar ise "Medeniyetler Korosu konserlerini çok duydum. Yurt dışında da konserler düzenlediklerini biliyorum. Bu koroyu Bahçelievler'e getirmek bizler için bir ödül. Konseri hem çok keyif alarak hem de yüreğimiz titreyerek izliyoruz. Deprem ile ilgili her şarkıda yüreğimiz acıdı. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Boğazım düğümleniyor" ifadelerini kullandı.