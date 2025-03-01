Antakya’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da meydana gelen katliam gibi trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Kaza Antakya- Reyhanlı karayolu, Üzümdalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İlçeyi yasa boğan trafik kazasında Reyhanlı istikametinden Antakya istikametine gelen bir servis minibüsü, yol kenarında park halindeki bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada adeta ikiye bölünen minibüsteki yolculardan , Ömer Erdoğan, Ahmet Akarsu (18), Ahmet Koçak, Ömer albayrak (21) Lhmet Albayrak ve Halil Albayrak hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre emniyetini alırken, sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Hatay Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araçta bulunanların aynı fabrkada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya'nın Bohşin Mahallesi'ne gittikleri öğrenildi. Polis kazayla ilgili gniş çaplı soruşturma başlattı.