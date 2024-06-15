Antalya Adliyesi’nde rüşvet tutuklaması

Antalya Adliyesi'nde bazı çalışanların bazı çalışanların para karşılığı davayı öne aldı, dosya takip ettiği ihbarının ardından polis teknik ve fiziki takip başlattı. Aylar züren çalışmanın ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipleri operasyon kararı aldı. 10 Haziran tarihinde başlattığı 'rüşvet' operasyonunda aralarında avukat, mübaşir ve icra memurlarının da bulunduğu 42 kişiyi gözaltına alındı. Polis merkezinde sorgusu tamamlanan şüpheliler aynı gün Antalya Adliyesi'ne getirildi. Adliyedeki davaları para karşılığı öne çektiği iddia edilen şüphelilerin ifadeleri alındı. İşlemleri tamamlanan 2 avukat savcılık kararıyla, diğer şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

4'DÜ DE TUTUKLANDI

Şüpheli icra müdürü F.Z.Ü, icra müdür yardımcısı H.K, mübaşir T.Ç ve M.E.K ise savcılık sorguları sonrası tutuklama istemiyle Antalya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. F.Z.Ü'nün 'rüşvet almaya aracılığa teşebbüs', H.K'nin 'rüşvet almaya teşebbüs', T.Ç 'nin 'rüşvet almaya teşebbüs' ve M.E.K'nin 'rüşvet vermeye teşebbüs' suçundan tutuklanmalarına karar verildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyada adı geçen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mübaşirlere ise adliyedeki ilgili komisyon tarafından 3 ay görevden uzaklaştırma verildiği öğrenildi.

YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasında; şikayetçi beyanı, şüphelilerin savunması, diğer kolluk tutanakları ve diğer belgeler incelendiğinde ve taraflar arasındaki WhatsApp mesaj kayıtlarında yer alan görüşme içerikleri dikkat çekti. Şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren delillerin bulunduğuna yer verildi. Sanıkların üzerlerine atılı suçları işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olması ve muhtemel cezalar dikkate alındığında kaçma şüphelerinin bulunduğu, soruşturmanın henüz tamamlanmaması nedeniyle delilleri yok etme ve gizleme şüpheleri oluştuğu da soruşturma dosyasında kaydedildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Tutuklama kararlarının ardından polis teknik ve fiziki takipte suç tespit ettiği kişileri tek tek gözaltına alacağı öğrenildi. Operasyonun devamı kapsamında gözaltı sayısının hızla yükseleceği kaydedildi. Gözaltına alınan kişilerin tamamının adliye ile bağlantılı olmaları dikkat çekti.