Antalya bile gece -3’ü gördü

Yurdun pek çok kentinde mart ayında kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Düzce’de 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Kocaeli’nde gece kar kalınlığı 10, Uludağ’da ise 185 santimetreye ulaştı
D-100karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oldu. Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdareye bağlı ekipler kapanan köy yollarını yeniden açabilmek için yoğun çaba harcıyor. Kocaeli'nde gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan yağışla kar kalınlığı 10 santime ulaştı. BursaUludağ'da kar kalınlığı 185 santimetreye ulaştı. Ardahan'da 2 gündür etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapanırken, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır karayolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde geçen hafta ulaşımın sağlanması için açılan 20 metre uzunluğundaki 'kar tüneli'ne çığ düştü. Tünel kapanırken, ekipler, iş makineleriyle yeni bir tünel daha açtı.
Kar yağışı Ordu, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'da da etkili oldu.
YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Okçular köyü Gelincik mezrasında hastalanan ve kar yağışı nedeni ile hastaneye ulaştırılamayan vatandaş, İl Özel İdare ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti tamamen beyaza bürürken, 281 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Adıyaman'da rakımı yüksek yerleşim birimlerinde soğuk, kar ve tipi yolları buz pistine çevirdi.
Şırnak'ta mart ayında kar yağışıyla birlikte ağaçlar, yeşil yerine beyaza büründü. -
EN SOĞUK MART AYI Antalya'da önceki gece hava sıcaklığı eksi 3 derece ölçülürken, gündüz sıcaklığı ise 4 derecede kaldı. Meteoroloji yetkilileri "1936'dan beri ilk kez mart ayında gece sıcaklığı eksi 3 oldu" diye konuştu. En soğuk mart ayını yaşayan Antalya'da normalde turistlerle dolup taşan Konyaaltı Sahili boş kaldı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeni ile şehirde 1 evin çatısı uçtu, 8 evin güneş enerji sistemi zarar gördü.