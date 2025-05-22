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Giriş Tarihi: 22.5.2025 15:37 Son Güncelleme: 22.5.2025 16:00

Antalya emniyetinin acı günü

Antalya'da dün evinde kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Yahya Süslü (52) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 4 kız çocuğu babası Yahya Süslü, dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya emniyetinin acı günü

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli Yahya Süslü için İl Emniyet Müdürlüğü binasında cenaze töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Süslü'nün mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Eşi Ayşe Süslü ve kızları Memnune Merve Karlık, Ecrin Süslü, Tuana Süslü ve Derin Süslü cenaze töreni boyunca göz yaşı döktü. Büyük kızı Memnune Merve Karlık merhum polis memuru babasının üniformasını giydi.

Törenin ardından Süslü'nün cenazesi cenaze aracına alınarak, Uncalı Mezarlığına götürüldü. Süslü'nün cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Uncalı Mezarlığına defnedildi.

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Antalya emniyetinin acı günü
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