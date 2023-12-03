Antalya Serik’te kahreden kaza! Mert Can öldü arkadaşı yaralı!

2 arkadaş, ambulanslarla Serik'teki özel bir hastaneye götürüldü. Buradan Antalya'ya sevk edilen Erdem, hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaçan sürücü yakalanırken, Erdem'in cenazesi memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.