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Giriş Tarihi: 3.12.2023 15:37

Antalya Serik'te kahreden kaza! Mert Can öldü arkadaşı yaralı!

Serik ilçesinde çok acı bir olay yaşandı... Kamyonet ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada; Mert Can Erdem (16) hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı...

DHA
Antalya Serik’te kahreden kaza! Mert Can öldü arkadaşı yaralı!

Feci kaza, dün saat 21.00 sıralarında Serik- Belek yolunda meydana geldi. Mert Can Erdem'in kullandığı elektrikli motosiklet ile sürücüsünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen kamyonet çarpıştı. Kamyonetin altında kalan Erdem ile arkasındaki arkadaşı, 100 metre sürüklendi. Kamyonet sürücüsü kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

2 arkadaş, ambulanslarla Serik'teki özel bir hastaneye götürüldü. Buradan Antalya'ya sevk edilen Erdem, hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaçan sürücü yakalanırken, Erdem'in cenazesi memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Antalya Serik'te kahreden kaza! Mert Can öldü arkadaşı yaralı!
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