Antalya Valisi Hulusi Şahin, 15 Temmuz Derneği tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması kapsamında şehitlerin hatırasını yaşatan sergiyi ziyaret etti. Vali Şahin, eşi Ebru Şahin, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit aileleri, gaziler ve protokol üyeleriyle birlikte "Şüheda Yolu" adı verilen alanda oluşturulan sergiyi gezdi. Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 253 kişinin fotoğraflarını inceledi.

10'UNCU YILA ÖZEL ANMA PROGRAMI

Sergi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şahin, her yıl Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Buluşmanın valiliğin ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini ifade eden Şahin, bu yıl 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla daha geniş kapsamlı bir anma programı düzenlendiğini söyledi.

Şahin, "Bu yıl da yine misafirimiz oldular. Tabii bu yılın bir özelliği var, 10. yıl olduğu için daha geniş çaplı bir anma programı düzenlendi. Sağ olsun kıymetli dernek başkanımız çok özendi ve şehit ailelerimizle beraber 10. yılı idrak ediyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını burada yaşatmaya çalışıyoruz. Şehit ailelerimiz artık bizim de ailelerimizin birer parçası oldu" diye konuştu.

ESENLER'DE 7 ŞEHİT VERDİK

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Kaymakamı olarak görev yaptığını hatırlatan Şahin, ilçede 7 şehit verdiklerini belirterek şehitlerin aileleriyle aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu dile getirdi.

Şehit aileleriyle buluşmada hasret giderdiklerini ve farklı şehirlerden gelen ailelerle de tanışma fırsatı bulduklarını kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz onların birer evladıyız, ailelerinin bir parçasıyız. Hasret giderdik, şimdi birbirimizle kucaklaşıyoruz. Bu arada diğer şehirlerden gelen şehit ailelerimiz de var, onlarla da tanışıyoruz. Tabii acı hiçbir zaman ortadan kalkmaz ama zaman geçiyor, hayat devam ediyor. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşayarak, yaşatarak ve memleketimize, milletimize hizmet ederek onların hedefleri doğrultusunda yürüyerek ancak yaşatabiliriz, bunu yapıyoruz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör