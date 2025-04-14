Antalya Valisi Şahin yangın yönetmenliğinde eksikleri giderilmesi için otellere süre tanıdıklarını söyledi

Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun hazır bulundu.

'DİPLOMASİ FORMU TÜRKİYE MARKASI OLDU'

Bu yıl dördüncüsü yapılan Antalya Diplomasi Forumu'nun Türkiye'nin bir markası olduğunu belirten Vali Şahin, "Bu forum tüm dünya ülkelerinin uluslararası bazda diplomasiyi öne alarak barışa şans vermesi için büyük bir platformdur. Ve bu platformun Antalya'da olması bizim için gurur vesilesidir. 4'üncü ADF'de, 155 ülkeden 6 bini aşkın konuk ağırladık. Bunların 21'i devlet ve hükümet başkanıydı. 5 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 2 meclis başkanı, 2 özerk yönetim lideri, 64 bakan, 61 uluslararası kuruluş üst düzey temsilcisi, ayrıca çok sayıda düşünce kuruluş temsilcisi, diplomatlar, bilim adamları ve iş insanları bu foruma katıldı. Forum, aldığımız dönüşler itibariyle ifade edebilirim, son derece başarılı oldu. Katılanlardan teşekkür ve takdir gördük. Antalya'nın organizasyonundan, Antalya şehrinden, Antalya'nın imkanlarından hepsinin etkilendiğini söyleyebilirim. Bunun şehrimize tanıtım anlamında katkısının da muazzam olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

'ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMADIK'

Mart ayına ilişkin asayiş, trafik, sahil güvenlik alanlarındaki tüm verileri de paylaşan Vali Şahin, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 967 operasyon gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "1130 şüpheli şahsa işlem yapılmış ve 125 şahıs tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda 17 kg 273 gram esrar, 34 kg 200 gram skunk, 2 kg 300 gram kokain, 3 kg 584 gram eroin, 2 kg 216 gram bonzai, 8 kg 941 gram metanfetamin, 497 kg meskalin adlı uyuşturucu maddeleri, 28 bin 450 adet sentetik ecza, 11 bin 269 adet ecstasy, 42 adet kaptagon, 294 adet kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi.

EYLEM TUTUKLUSU KALMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına yönelik olaylara ilişkin Antalya'daki süreci açıklayan Vali Şahin, "Bir protesto süreci oldu. Yaklaşık 9-10 gün kadar devam etti. Bu süreçte Antalya'da da çok sayıda protesto gösterisi oldu. Bu gösterilerde 252 kişiyle ilgili toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılıktan işlem yaptık. Bunun 100'ü öğrenci, 152'si öğrenci değildi. Bu 252 kişiyle ilgili yasal işlemler sürüyor. Ancak tutuklu, gözaltında tek bir kişi dahi Antalya'da yok. Bunun dışında o süreç içerisinde Emniyet Müdürlüğü personelimiz çok olgun, çok yapıcı bir davranış gösterdi. Bu davranış neticesinde provokasyonlara fırsat verilmedi. Demokratik protesto gösterilerine de müsaade edildi. Böylece biz ciddi bir yaralama, bir olumsuz durum yaşamadık. Bu da Antalya açısından sevindirici bir gelişme olmuştur" dedi.

'BELEDİYELERE, SÜRE VERİN DEDİK'

Küçük ve orta ölçekli otelcilere yapılan denetimler ve yangına dayanıklı kapı zorunluluğuna yönelik yaşanan sorunlar, büyük beş yıldızlı otellerin denetimine yönelik soruları yanıtlayan Vali Şahin, Bolu'da yaşanan faciadan sonra denetimlerin daha sıkı yapılması yönündeki mevzuat ve genelgenin yeni olmadığını söyledi. Valilik genelgesinin de bu mevzuatı ilgili kurumlara hatırlattığı ve 'bunları titizlikle yapın' dendiğini söyleyen Şahin, "Biz bu genelgede belediyelere ve denetlemeye yetkili kurumlara 'Denetimleri yapın, denetimlerde bulduğunuz eksikliklerle ilgili makul süre verin' dedik. Bir süre belirlemedik. Bunları kendi kurumları belirleyecekler ve bu makul süre çerçevesinde eksiklerini tamamlayacaklar" diye konuştu.

OTELLER DE DENETLENİYOR

Meselenin sadece kapı olmadığını belirten Vali Şahin, "Pek çok daha unsur var yangın yönetmeliğinde. Bu yönetmelikle ilgili birimler çalışmalarını devam ettiriyor. Basit usulde belgelendirilmiş olanlardan başladığımız doğrudur ama onun bir sebebi var. Sebebi şu, bunlar beyan üzerine bu belgeyi almışlardı. Hiçbir denetim görmemişlerdi. Dolayısıyla onların acilen denetlenmesi gerekiyordu. O yüzden oraya bir öncelik verildi. Turizm işletme belgeli tesislerin de denetlenmesi devam ediyor. Onların öyle temmuzdan sonra başlayacağı yönünde bir algı yanlış bir algı, şu anda devam ediyor. Çoğu yerde yapıldı. Hatta çoğu bitti. Bazı yerlerde süreler verildi. Bu devam ediyor. Bununla ilgili yetkiler belediyelerde. Belediyelerimiz bunu yapıyor" dedi.

HERKES KAPIYA TAKILIYOR

Süreçle ilgili hiçbir şekilde valiliğin ekstra bir süre vermesi ya da 'kapatma uygulayın' demesinin söz konusu olmadığını da kaydeden Vali Şahin, şöyle devam etti: "Burada yasal yetki ilgili kurumların. Onlar bakacak, makul süreleri verecekler. İlgili kurumlar da turizm işletmeleri de eksikleriyle ilgili belediyemize ya da kim denetlediyse ona yapmış oldukları çalışmaları belirtecek. Mesela kapı eksiği var, o zaman kapıyla ilgili siparişinden bahsedecek, yaptığı çalışmadan bahsedecek, 'Şu kadar gün içerisinde tamamlayacağım' diyecek. Böylece kendilerine bu makul süre verilecek. Bu şekilde Kaleiçi de dahil, diğer yerler de dahil, tescilli olması, yangınla ilgili tedbirler almayacağımız anlamına gelmez. Bunların da kendi usulleri var. Herkes kapıya takılıyor. Konu kapı değil, sadece konulardan biri. Sprinkler çok önemli. Üç katın üstünde olanlarda sprink lazım. Bunun dışında yönlendirici tabelalar çok önemli. Yanmaz boya önemli. Teknik bir iş, detaylı bir çalışma yapılıyor. İyi niyetle hem turizm sektörünü baltalamadan ama bu otellerden işletmelerden istifade eden, edecek olan insanların sağlığını, hayatını da göz önüne alarak, birinci öncelik olarak ortaya koyarak bir çalışma yürütüyoruz. Sonunda çok daha güvenli bir turizm inşallah yapacağız" dedi.

MERMERLİ PLAJI AÇILIYOR

Yat Limanı'ndaki Mermerli Plajı ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini de açıklayan Vali Şahin, "Orayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız valiliğimize tahsis etti. Biz de valilik olarak orada yoğun çaba gösteriyoruz. Restorasyon çalışması sadece oradaki restoranın ihya edilmesi değil, içine girdikçe gördük ki bina altındaki surlar hemen hemen neredeyse yıkılıyor. Bazı yerler çöplük haline gelmiş, bazı sur duvarları elden çıkmış. Tuvaletler kullanılmaz halde, park içine girilmez halde yani Antalya'nın en güzel noktası maalesef çok kötü durumdaydı ve büyük miktarda para harcadık. 80 milyonu aştı daha da harcayacağız. Bittiğinde Antalyalıların yüzünün akı olacak bir mekan ortaya çıkacak. Burayı da valilik şirketi olarak işletmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla fiyatı makul olsun istiyoruz. İnsanlar buraya rahatlıkla gelebilsin istiyoruz. Oradaki gün batımından tüm Antalyalılar ve turistler istifade etsin istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Bitmek üzere, inşallah beraber gezeceğiz. Bir basın lansmanı da orada yapacağız. Az kaldı" dedi.

MİLLET BAHÇESİNİ DE VALİLİK İŞLETECEK

Millet bahçesinin de çok değerli bir yer olduğunu belirten Vali Şahin, "Oranın da işletilmesini bakanlık valiliğimize verdi. Çok yoğun çaba gösteriyoruz, bitirmek üzereyiz. Bazı unsurlar devreye girdi, bazı unsurlar devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde açılışla ilgili sayın bakanlarımızdan da tarih talep ettik. Orada bir gençlik merkezi yapıyoruz, bir kütüphanemiz var. İkinci bahar kafe diye yaşlılarımıza hizmet edecek bir yer planladık. Sıfır atıklı bir sistem uygulayacağız. Güneş enerjisiyle işleyen bir yapı kuracağız. Sadece Antalya'da değil, Türkiye'de örnek bir millet bahçesi yapmanın eşiğindeyiz. Bittiği zaman hepiniz beğeneceksiniz. Ona inanıyorum. Yüksek sezona yetiştireceğiz" diye konuştu

MENDİREK BAKANLIĞIN GÜNDEMİNDE

Yat Limanı'nda birçok taş bloğu yıkılan ve üzerinde her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin yürüdüğü ve büyük tehlike sorunu olan mendirekle ilgili kendisine de defalarca şikayet geldiğini belirten Vali Şahin, şunları söyledi: "Bunu Ulaştırma Bakanlığı'na arz ettik ama kolay bir şey değil orası. Hem çok ciddi bir maliyet söz konusu hem de orası altı da sit alanı. Suyun altı da denizin altı da sit alanı, üstü de. Yani oraya yapılacak çalışmaların çok detaylı planlanması lazım. Bu konu Ulaştırma Bakanlığımızın gündeminde biz de takip ediyoruz."