Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da 120 saatlik kamera kaydı incelendi: Silahlı saldırı failleri kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 28.10.2026 12:02

Antalya'da 120 saatlik kamera kaydı incelendi: Silahlı saldırı failleri kıskıvrak yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının failleri 120 saatlik güvenlik kamerası izlenerek yakalandı. Manavgat JASAT ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda şüphelerle birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 74 adet uyuşturucu hap, 65 adet tabancaya ait fişek, 117 bin lira, olayda kullanılan motosiklet ve tabanca ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Antalya’da 120 saatlik kamera kaydı incelendi: Silahlı saldırı failleri kıskıvrak yakalandı
  • ABONE OL

Antalya'da 22 Ekim Pazar günü saat 03.58 sıralarında Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde bulunan restoranta plakasız bir motosikletle gelen 2 kişi tarafından 6 el ateş edilmesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri alarma geçirdi.

5 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda olayın failleri ve olaya iştirak eden 5 kişiyi yakaladı.

120 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Olayın ardından olay öncesi ve sonrası 120 saatlik kamera görüntüsü izleyen ekipler, olayı gerçekleştiren ve iştirak eden 5 kişiyi belirledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler jandarmanın operasyonuyla yakalanırken şüphelerle birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 74 adet uyuşturucu hap, 65 adet tabancaya ait fişek, 117 bin lira, olayda kullanılan motosiklet ve tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #MANAVGAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da 120 saatlik kamera kaydı incelendi: Silahlı saldırı failleri kıskıvrak yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA