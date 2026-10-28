Antalya’da 120 saatlik kamera kaydı incelendi: Silahlı saldırı failleri kıskıvrak yakalandı

Antalya'da 22 Ekim Pazar günü saat 03.58 sıralarında Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde bulunan restoranta plakasız bir motosikletle gelen 2 kişi tarafından 6 el ateş edilmesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri alarma geçirdi.