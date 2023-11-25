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Giriş Tarihi: 25.11.2023 19:51

Antalya’da 13 yaşındaki çocuk engelli annesini av tüfeği ile öldürdü

Antalya’nın Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesinde 13 yaşındaki A.Ş, seracılık yapan sağır ve dilsiz engelli annesi Y.Ş’yi (46) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olay Beykonak Mahallesi Resiller mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. 13 yaşındaki A.Ş. tüfekle oynarken yanlışlıkla anne Y.Ş.’yi vurdu. Evden gelen tüfek sesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 ekipleri ve jandarma engelli olan Y.Ş.’nin cansız bedeni ile karşılaştı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da 13 yaşındaki çocuk engelli annesini av tüfeği ile öldürdü

Olay akşam saatlerinde gerçekleşti. Evden gelen tüfek sesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 ekipleri ve jandarma engelli olan A.Ş.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Kumluca Cumhuriyet savcılığı görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde tüfekle oynayan 13 yaşındaki çocuğun yanlışlıkla vurduğu annesi hayatını kaybetti.

Olay, Beykonak Mahallesi Resiller mevkiinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki A.Ş. tüfekle oynarken anne Y.Ş.'yi (46) vurdu. Anne Y.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kumluca Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ve Kumluca Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonucu kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Antalya’da 13 yaşındaki çocuk engelli annesini av tüfeği ile öldürdü
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