Antalya’da 15 gündür kayıp Yusuf Bektaş’ın cansız bedeni bulundu

Cesedin üzerinde Bektaş'ın eşine ait kredi kartı ve çakmak bulunması kimlik teşhisini doğruladı. Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Hanımeli Sokak'ta, Yukarı Düden Çayı'nın döküldüğü dere yatağında sabah saatlerinde bir ceset bulundu.

3 Nisan'da annesinin evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 36 yaşındaki kaynak ustası Yusuf Bektaş'a ait olduğu belirlenen ceset, su teresi toplamak için dereye inen bir vatandaş tarafından fark edildi. Deniz botuyla derede ilerleyen Serap Kaya, su yüzeyinde sırt üstü duran bir ceset gördü. Emin olamayan Kaya, durumu yakındaki bir ev sahibine bildirdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve deniz polisi sevk edildi.

DALGIÇ POLİSLER ÇIKARDI

Deniz polisleri, su altı kamerası yardımıyla cesedi görüntüleyerek ilk belirlemeyi yaptı. Görüntülerde cesedin üzerindeki kıyafetlerin, kayıp Yusuf Bektaş'ın kaybolduğu gün giydiği kıyafetlerle benzerlik taşıması üzerine o olduğu ihtimali üzerinde duruldu. Savcının olay yerine gelerek yaptığı incelemenin ardından ceset, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı. Ceset çıkarıldıktan sonra olay yeri inceleme ekiplerinin yoğun koku nedeniyle maske takarak yaptığı detaylı incelemede, cansız bedenin üzerinde bir çakmak ve Bektaş'ın eşine ait kredi kartı bulundu. Bu bulguların ardından cesedin Yusuf Bektaş'a ait olduğu kesinleşti.

YAKINLARI YIKILDI

Acı haberin ardından Yusuf Bektaş'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. İhbarda bulunan Serap Kaya, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bir ceset gördüm, emin olamadım. Uzaktan gördüm, yüzü yanıktı. Emin olabilmek için biraz yaklaştım ama korktuğum için yaklaşamadım. Derenin içinde su teresi topluyorduk. İşimi bitirince köprüye kadar varayım dedim. Eşim beni orada bekliyordu. Sonra cesede gözüm çarptı. Ceset olup olmadığını tam teşhis edemedim ama insan vücudu gibiydi. Baktım, maalesef cesetti." Yusuf Bektaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.