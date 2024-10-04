Antalya’da 2 gündür kayıp genç otel odasında ölü bulundu

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay, saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde bulunan bir hotelde meydana geldi. 2 Ekim tarihinde otele giriş yapan ve bugün çıkış yapması gereken Ömer Saydam'a ulaşamayan görevliler yedek anahtarla odaya girdi. Saydam'ı hareketsiz şekilde gören otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Saydam'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi'nde ikamet ettiği belirlenen Ömer Saydam'ın Şırnak'ta bulunan yakınları kendisine ulaşamayınca polisi arayarak kayıp başvurusunda bulundukları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Ömer Saydam'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro ekipleri adli tıp raporunun ardından kesin ölüm nedenini anlaşılacağını kaydetti.