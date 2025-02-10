Antalya’da 2 yaşındaki Enes kaza kurbanı

Kaza Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Onur İ'nin kullandığı kamyonet İsa Küçülmez Caddesi'nden Alanya yönüne doğru seyir halindeyken caddeye doğru çıkan 2 yaşındaki Enes Eray Kartal'a kamyonetin arka teker kısmına çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekiler hemen çocuğu korama altına aldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı grenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma timleri sevk edildi. Olay yerine elen sağlık ekipleri minik Enes'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambülans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Eray Kartal kurtarılamadı.

YOZGAT'A GÖTÜRÜLDÜ

Acı haberin ardından aile gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Enes Eray kartal'ın cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a götürüldü. Yaşanan ölümlü kazanın ardından kamyonet sürücüsü Onur İ. jandarma tarafından gözaltına alındı. Görevliler sürücünün ehliyeti mevcut ancak kamyonet kullanmak için yetersiz olduğunu kaydetti.