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Giriş Tarihi: 4.4.2025 10:03 Son Güncelleme: 4.4.2025 10:42

Antalya’da 22 yaşındaki gıda mühendisinin ani ölümü herkesi üzdü

Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde gıda mühendisi olarak görev yapan Osman Süzen (22) işyerinde aniden fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç mühendisin ölümü herkesi üzdü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da 22 yaşındaki gıda mühendisinin ani ölümü herkesi üzdü

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde bir süre önce işi başlayan genç mühendis Sözen, dün işyerinde aniden fenalaştı. Mesai arkadaşları otele hemen ambulans çağırdı. Bu sırada otelin sağlık ekibi ve mesai arkadaşları başından hiç ayrılmadı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otelle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osman Süzen, Manavgat'a bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç mühendisin ölüm nedeni belirlenemedi. Haberini alan yakınları habere inanmak istemedi. Hemen hastaneye koştu. Acı haberin ardından sinir krizi geçirdi. Osman Süzen'in kesin ölüm nedeni anlaşılması için cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AKSEKİ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yapılan otopsinin ardından Osman Süzen'in cansız bedeni yakınlarına teslim edildi. Cenazesi ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Akseki İlçesi Kuyucak Mahalle mezarlığında toprağa veridi. Ailesi oğullarının hiçbir sağlık probleminin olmadığını kaydetti.

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Antalya’da 22 yaşındaki gıda mühendisinin ani ölümü herkesi üzdü
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