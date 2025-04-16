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Giriş Tarihi: 16.4.2025 16:17 Son Güncelleme: 16.4.2025 16:22

Antalya'da 37 günlük Melisa bebeği camdan atmıştı: Cani anne için karar!

Antalya'da anne Melike Doğan 37 günlük bebeği Melisa'yı oturdukları dairenin penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. İkinci kattan zemine düşen Melisa bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan cani anne, tutuklandı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Melike Doğan, kızı Melisa'yı henüz bilinmeyen nedenle oturdukları 2'nci kattaki dairenin penceresinden attı.

Zemine düşen Melisa bebek ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melisa bebek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Melisa bebek, kurtarılamadı. Melike Doğan polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Doğan, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Melisa bebeğin cenazesi, ilçenin Bayır Mahallesi'nde toprağa verildi. Geçen yıl S.D. ile evlenen Melike Doğan'ın Melisa'yı 10 Mart'ta dünyaya getirdiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Antalya'da 37 günlük Melisa bebeği camdan atmıştı: Cani anne için karar!
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