Antalya’da 4 gün sürecek ‘Plastiksiz kıyı ve sular temizliği’ başladı

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) iş birliğiyle geçtiğimiz yıl "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesini başlatmıştı. Projenin, ikinci ayağı Konyaaltı deniz ve kıyı temizliğiyle başladı. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çevre eğitimi almış 35 gönüllü ve dalgıçlar tarafından sahil ve kıyı temizliği yapıldı. Toplanan atıklar gönüllüler tarafından ayrıştırılarak, farkındalık oluşturmak için kurulan stantta sergilendi.

KONYAALTI SAHİLİ'NDEN GÜNDE 60 TON ÇÖP TOPLUYORUZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Konyaaltı Sahili'nden hafta içi günde yaklaşık 30 ton, hafta sonu günde yaklaşık 60 ton çöp topladıklarını belirterek, "Deniz çöplerinin yüzde 80'i plastik atıklardan oluşuyor. Özellikle kıyı şehirleri için büyük bir problem. Tek kullanımlık plastikler olmadan da yaşayabiliriz. Bunun azaltılması veya bitirilmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bu konuda henüz bir yasak yok, ama bilinçlendirme yaparak bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz. Konyaaltı Sahili'nde günde 30 ile 60 ton arası çöp topluyoruz. Bu sürdürülebilir değil. Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz" diye konuştu.

SADECE TEMİZLEYEREK MÜCADELE EDEMEYİZ

Projenin koordinatörlüğünü yapan EKAD Eğitim Programları Sorumlusu Deniz Candaş, "Plastik kirliliğiyle sadece temizlik yaparak mücadele etmek çok zor. En gerçekçi çözüm plastik kullanımını azaltmak. Yaşamlarımızı tamamen plastiksiz hale getirmek şu an için zor, ancak tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmek mümkün. Bu yılki amacımız, plastik alternatiflerini tanıtmak ve doğaya karışmalarını önlemek için çözüm yolları sunmaktır" dedi.

DENİZ ÇÖPLERİ PLASTİKLERDEN OLUŞUYOR

TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, "Deniz çöplerinin büyük çoğunluğu plastiklerden oluşuyor. Plajlarda en çok tespit ettiğimiz kirlilik çeşidi de plastikler. Bu nedenle halk plajlarında bilinçlendirme çalışmaları yapmaya karar verdik. Projemize fon sağlayan tüm kuruluşlara, proje ortaklarımıza ve gönüllü gençlerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

4 GÜN SÜRECEK

2023 yılında başlatılan ve plastik atıklar konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesinin ikinci ayağına 27-30 Haziran tarihleri arasında dört gün süreyle Konyaaltı Varyant'ta yapılacak. Bu yıl proje, tek kullanımlık plastik ürünlere odaklanıyor. Projenin ikinci ayağında bilgilendirme stantları açılarak çeşitli etkinlikler yürütülecek. Aynı stantlarda, tek kullanımlık plastiklere alternatif ürünler geliştiren ve/veya satan firmalar da ürünlerini tanıtacak.

