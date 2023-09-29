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Giriş Tarihi: 29.9.2023 15:42 Son Güncelleme: 29.9.2023 16:04

Antalya’da 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Antalya’da 9 aylık hamile, 6 çocuk annesi Kazakistan uyruklu Maia Tarkanova (38), evinde ölü bulundu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Olay, saat 12.30 sırasında Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi Hurma Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın giriş dairesinde meydana geldi. Kazakistan uyruklu Maia Tarkanova, bir ay önce hamilelik sürecinin takibi için 6 çocuğuyla birlikte Antalya'ya yerleşti.

ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hamileliğinin 9'uncu ayının içinde bulunan kadın sabah 14 yaşındaki kızı, uyandırmak için odasına girdi. Annesini uyandıramayan çocuk, karşı komşularından yardım istedi. Komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Tarkanova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yerinin incelemesinin ardından Tarkanova'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Annelerinin öldüğünü öğrenen 6 çocuk gözyaşlarına boğuldu.

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Antalya’da 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
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