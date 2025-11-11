Antalya’da acı kaza: Hatalı sollama motosiklet sürücüsünü canından etti!

Acı kaza, saat 01.30 sıralarında Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş G. idaresindeki hafif ticari araç ile Mehmet Ay yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Ay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.