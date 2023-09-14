Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da akılalmaz kaza: 1 ölü
Giriş Tarihi: 14.9.2023 10:33 Son Güncelleme: 14.9.2023 10:52

Antalya’da akılalmaz kaza: 1 ölü

Antalya’nın İbradı ilçesinde meydana gelen kazada rampada lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü İsmail Ekici (50) hayatını kaybetti. Araçta bulunan 3 kişi ise son anda atlayarak kurtuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da akılalmaz kaza: 1 ölü

Kocaeli'nin İbradı ilçesi Üzümlü köyünde 5 günlük fayans işini tamamlayan İsmail Ekici ve beraberindeki 3 kişi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine dönüşe geçti. Araç Üzümlü rampasını çıkamayınca stop etti.

TUĞLA KIRILDI

Sürücü İsmail Ekici el frenini çekip kamyonetinden inerek, araç geri geri gitmesini önlemek için sağ arka lastiğe tuğla koydu. Ancak araç tuğlayı kırıp geri geri hareket etti. İsmail Ekici tekerin altında kalarak ağır yaralandı. Geriye doğru hareket eden aracın içinde bulunan 3 kişi ise son anda atlayarak canlarını zor kurtardı. Ardından 6 metrelik uçurumdan düştü.

CENAZESİ SEYDİŞEHİR İLÇESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Araçtan son anda kurtulanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri sürücü İsmail Ekici'yi ağır yaralı olarak Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından İsmail Ekici'nin cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsini ardından evli ve bir çocuk babası İsmail Ekici'nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Enver Aysever ve Uğur Dündar'dan "Atatürk'ü pazarladınız" kavgası!
Fatih Portakal'dan İYİ Parti ve Akşener'e: 2 gün sonra CHP'ye yanaşacaklar
SON DAKİKA! İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı: 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklar
SON DAKİKA | Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki: Akıl dışı buluyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dünya şokta ama ben...
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk yorum: Köprünün altından çok sular akar
Kuzey Kore’nin yeni rolü
Kanlı tarla
Kötü tohum
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da akılalmaz kaza: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA