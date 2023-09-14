Antalya’da akılalmaz kaza: 1 ölü

Kocaeli'nin İbradı ilçesi Üzümlü köyünde 5 günlük fayans işini tamamlayan İsmail Ekici ve beraberindeki 3 kişi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine dönüşe geçti. Araç Üzümlü rampasını çıkamayınca stop etti.

TUĞLA KIRILDI

Sürücü İsmail Ekici el frenini çekip kamyonetinden inerek, araç geri geri gitmesini önlemek için sağ arka lastiğe tuğla koydu. Ancak araç tuğlayı kırıp geri geri hareket etti. İsmail Ekici tekerin altında kalarak ağır yaralandı. Geriye doğru hareket eden aracın içinde bulunan 3 kişi ise son anda atlayarak canlarını zor kurtardı. Ardından 6 metrelik uçurumdan düştü.

CENAZESİ SEYDİŞEHİR İLÇESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Araçtan son anda kurtulanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri sürücü İsmail Ekici'yi ağır yaralı olarak Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından İsmail Ekici'nin cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsini ardından evli ve bir çocuk babası İsmail Ekici'nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine gönderildi.