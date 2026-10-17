Antalya’da akılalmaz olay! ‘Polisim’ yalanıyla eve girip eldivenlerini taktı: Ne varsa cebine doldurdu!

ELDİVEN TAKARAK CÜZDANDA NE VARSA ÇALDI
E.E. isimli vatandaş, ikametinde bulunduğu sırada evine gelen bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve evde arama yapacağını söylediğini belirtti. Eldiven takarak evde arama yapan şüphelinin, müştekinin cüzdanından bir miktar para alarak ikametten ayrıldığını beyan etmesi üzerine polis alarma geçti.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis birimleri sahta polisi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 268 saatlik kamera incelemeleri sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen F.Y. isimli şahıs, kullandığı sahte arama kararlarıyla birlikte kıs kıvrak yakalandı. F.Y. polis Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.