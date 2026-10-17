Antalya’da akılalmaz olay! ‘Polisim’ yalanıyla eve girip eldivenlerini taktı: Ne varsa cebine doldurdu!

ELDİVEN TAKARAK CÜZDANDA NE VARSA ÇALDI

E.E. isimli vatandaş, ikametinde bulunduğu sırada evine gelen bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve evde arama yapacağını söylediğini belirtti. Eldiven takarak evde arama yapan şüphelinin, müştekinin cüzdanından bir miktar para alarak ikametten ayrıldığını beyan etmesi üzerine polis alarma geçti.