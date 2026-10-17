Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da akılalmaz olay! ‘Polisim’ yalanıyla eve girip eldivenlerini taktı: Ne varsa cebine doldurdu!
Giriş Tarihi: 17.10.2026 12:21 Son Güncelleme: 17.10.2026 12:38

Antalya’da akılalmaz olay! ‘Polisim’ yalanıyla eve girip eldivenlerini taktı: Ne varsa cebine doldurdu!

Antalya'nın Aksu ilçesinde sahte polisin dolandırıcılığı pes dedirtti. ‘Arama yapacağım’ diye eve giren sahte polis, eldivenleri takıp ne varsa cebine koyup gitti. 268 saatlik kamera incelemesi şüpheliyi ele verdi. İşte detaylar…

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK Yaşam
Antalya’da akılalmaz olay! ‘Polisim’ yalanıyla eve girip eldivenlerini taktı: Ne varsa cebine doldurdu!
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Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişinin evine giderek kendisini polis olarak tanıtan ve sahte arama kararlarıyla evde arama yapan şüpheli, vatandaşın cüzdanındaki parayı alarak olay yerinden ayrıldı. Şüpheli, polis ekiplerinin 268 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı.

ELDİVEN TAKARAK CÜZDANDA NE VARSA ÇALDI

E.E. isimli vatandaş, ikametinde bulunduğu sırada evine gelen bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve evde arama yapacağını söylediğini belirtti. Eldiven takarak evde arama yapan şüphelinin, müştekinin cüzdanından bir miktar para alarak ikametten ayrıldığını beyan etmesi üzerine polis alarma geçti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis birimleri sahta polisi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 268 saatlik kamera incelemeleri sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen F.Y. isimli şahıs, kullandığı sahte arama kararlarıyla birlikte kıs kıvrak yakalandı. F.Y. polis Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #AKSU

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Antalya’da akılalmaz olay! ‘Polisim’ yalanıyla eve girip eldivenlerini taktı: Ne varsa cebine doldurdu!
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