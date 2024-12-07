Antalya’da akılalmaz olay: Silahla vuruldu, ormanda 2 saat yürüdü!

2 SAAT YÜRÜMÜŞ

Bilinci yerinde olan, ancak çok kan kaybettiği belirtilen Serdar Ç'ye önce AFAD ekipleri müdahale etti. Ekipler ormanlık alanda 2 saat yürüyerek hastaneye ulaşmaya çalıştığını söyleyen Serdar Ç'nin, nasıl vurulduğunu kendilerine anlatmadığını söyledi. Sol koltuk altından tabanca ile vurulduğu öğrenilen Serdar Ç., gelen 112 ekibi tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Serdar Ç'nin yakınları, sağlık ekiplerine "Ablam bir göreyim, iyi mi?" diyerek gözyaşı döktü. Polis Serdar Ç'nin nasıl vurulduğunu ve sarp kayalıkların da bulunduğu ormanlık alanda 2 saat nasıl yürüdüğünü araştırıyor.