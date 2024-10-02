Antalya’da akrabalar arasında arazi kavgası; 1 ölü 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen silahlı kavgada Oktay Kaya (41) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı. Olay; saat 17.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'inde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen dayı ve yeğenlerin tartışması sonrası olay yerine Jandarma ekipleri geldi. Dayı Ali E.'nin torunu Ali E. (26) yanında getirdiği tüfekle Oktay Kaya'ya yakın mesafeden ateş edip kaçtı. Başından vurulan 2 çocuk babası Oktay Kaya olay yerinde yaşamını yitirirken diğer yeğenler N.K. (23), Y.K. (47) ile dayı Ali E. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde yere yığılan yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan cinayetin ardından Jandarma olayların devam etmemesi için bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Oktay Kaya'nın cansız beden, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.