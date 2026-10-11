Antalya’da araç 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı!

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemal Oktay ve Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Bedriye C.O., Leyla T., Berivan O. ve Furkan ismindeki genç ise kazayı yaralı olarak atlattı.